Fernando Marcelo sobre posible filtración de información al "Monstruo": "Hay crisis en la PNP"

El periodista de Panamericana Televisión, Fernando Marcelo, se pronunció luego que el delincuente Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo" confirmó que malos elementos de la Policía Nacional del Perú le filtraban información para evitar su captura.

Durante el segmento "El Poder en la Mira" de 24 Horas Mediodía, el comunicador señaló que las declaraciones del criminal recientemente detenido en Paraguay es una prueba más de la grave crisis que atraviesa la institución policial.

"El ministro Malaver ha tratado de ser un poco cauto en ese sentido, ha pedido tomar con pinzas las declaraciones (del "Monstruo"), pero sabemos en realidad que hay una crisis al interior de la Policía, él mismo lo ha reconocido", dijo.

"DEPURAR"

En ese sentido, Fernando Marcelo indicó que se espera que con la captura de alias "El Monstruo", se pueda hacer una "reforma" y "depurar" a aquellos malos elementos enquistados en la PNP.