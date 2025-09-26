Caen extranjeros que sembraban el terror en negocios de Huaura

Dos delincuentes dedicados al robo de negocios fueron capturados tras un operativo de la Policía Nacional en Huaura. Según las primeras investigaciones, los sujetos integrarían la banda criminal denominada “Los Caraqueños del Norte Chico”.

De acuerdo con la PNP, los detenidos son de nacionalidad venezolana y en menos de un mes habrían perpetrado hasta seis asaltos a comercios de la zona. El general PNP Juan Mundaca precisó que la intervención se realizó luego de una persecución que incluyó disparos para reducir a los sospechosos.

DOS INTEGRANTES DE LA BANDA LOGRARON ESCAPAR

La Policía informó que eran cuatro los integrantes de la presunta organización criminal, pero dos de ellos lograron escapar durante el operativo. Las cámaras de seguridad de los negocios asaltados fueron claves para identificarlos y dar con su paradero.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector, donde continúan las investigaciones. Mientras tanto, las autoridades intensifican el rastreo para capturar a los dos delincuentes fugados y ponerlos a disposición del Ministerio Público.