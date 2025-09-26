Paola Moreno sobre criminalidad en el Perú: “Tenemos una sociedad enferma producto al miedo”

Ante los constantes casos de extorsiones contra transportistas que ha causado zozobra en la ciudadanía que utiliza las unidades de este gremio para movilizarse a su trabajo, la conductora de 24 Horas Mediodía, Paola Moreno, decidió pronunciarse al respecto.

En declaraciones, la presentadora aseguró que actualmente los peruanos viven con un miedo por dentro, ya que, no saben si regresarán a sus viviendas sanos y salvos, debido a que diariamente se observan casos delincuenciales.

“Ese miedo te acaba enfermando. ¿Cómo se puede tener una vida sana con ese miedo dentro constante? Realmente el daño emocional que se le está haciendo a las personas, es incalculable y no solamente hablamos de cifras de transportistas que mueren a manos de la criminalidad. Tenemos una sociedad enferma producto al miedo”, expresó.

TRANSPORTISTAS VIVEN CON TEMOR

Producto a las constantes denuncias de extorsiones en agravio de los transportistas, Paola Moreno declaró que los trabajadores de este gremio, viven todos los días con miedo, ya que, existe una desconfianza ante las autoridades que no toman cartas en el asunto.