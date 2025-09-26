Transportistas desinflan llantas en la Panamericana Sur como protesta por extorsiones

Diversas empresas de transporte en Lima, tanto en el norte como en el sur de la capital, acataron un paro dejando sus unidades en plena vía de la Panamericana. La medida responde a los constantes ataques extorsivos de los que son víctimas los conductores, quienes ya han registrado seis casos de atentados solo en lo que va de esta semana.

Durante la mañana, en la Panamericana Sur, a la altura de Villa El Salvador (VES), cientos de pasajeros enfrentaron serias dificultades para llegar a sus centros de estudio y trabajo. Una gran cantidad de transportistas bloqueó la vía como parte de su protesta contra el Gobierno, al que exigen medidas urgentes y severas contra la delincuencia organizada.

Los manifestantes incluso desinflaron las llantas de algunas unidades en circulación, lo que agravó el tráfico y paralizó por completo el tránsito vehicular. Testigos señalaron que los pasajeros tuvieron que esperar más de una hora para abordar buses en medio del caos vial.

TRANSPORTISTAS EXIGEN SEGURIDAD FRENTE A EXTORSIONES

Los conductores aseguran estar atemorizados por las amenazas y ataques de bandas criminales, quienes les exigen el pago de cupos. Por ello, demandan al Gobierno acciones inmediatas para frenar la criminalidad que afecta al transporte público. Al cierre de este informe, el tráfico en la Panamericana Sur seguía congestionado debido a varias unidades que permanecían detenidas con neumáticos desinflados.