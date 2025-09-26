Tomás Gálvez Villegas remueve a varios fiscales que estaban encargados de casos emblemáticos

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, quien reemplaza a Delia Espinoza Valenzuela, suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), removió a varios fiscales adscritos al Despacho de la Fiscalía de la Nación.

El fiscal adjunto supremo provisional Marcial Paucar fue trasladado al Primer Despacho Provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, mediante la Resolución de la Fiscalía N° 2976-2025-MP-FN.

CASO CÓCTELES

Paucar Chappa había sido denunciado por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, por el presunto delito de rehusamiento de actos funcionales al no investigar un presunto audio donde se pide su salida del ‘Caso Cocteles’.

También, mediante Resolución N° 2977-2025-MP-FN cambió al fiscal adjunto supremo provisional Hernán Mendoza, quien estaba adscrito al Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

CASO CULEBRA

Este fiscal es el mismo que estuvo a cargo del allanamiento a casa de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, de las carpetas “Culebra” y “Diablo”, que involucran a Juan Santiváñez, y en mayo pasado sustentó la suspensión de Tomás Gálvez, hoy fiscal de la Nación interino.

Otro de los cambiados es el fiscal adjunto supremo titular Luis Ballón, designado en la Primera Fiscalía Suprema Penal, precisamente, Él fue el que sustentó en marzo pasado el impedimento de salida del país contra el entonces ministro del Interior, Juan Santiváñez, por el caso Miguel Marcelo Salirrosas alias “Diablo”.