Alias 'El Monstruo' no sería expulsado de Paraguay y deberá pasar por extradición

El retorno de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, cabecilla de la banda criminal “Los Injertos del Cono Norte”, podría tardar varios meses. Dos jueces de Paraguay ordenaron que el delincuente sea sometido a un proceso de extradición ordinaria, descartando por el momento su expulsión inmediata, lo que prolongará su permanencia en ese país.

El periodista paraguayo Iván Leguizamón informó que Moreno se opuso a la extradición rápida y permanecerá en una cárcel de máxima seguridad. Según detalló, el delincuente tenía documentos falsos y aseguró estar enfermo, además de afirmar que la Policía paraguaya lo protegía.

El exministro del Interior Wilfredo Pedraza explicó que la expulsión dependía exclusivamente del Ejecutivo paraguayo; sin embargo, al intervenir el Poder Judicial, el trámite se volvió más complejo. “Cuando un juez interviene generalmente toma el camino de la extradición ordinaria”, señaló Pedraza, quien precisó que este proceso podría demorar hasta seis meses.

INPE SE PRONUNCIA

En el Perú, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que, una vez concretado el retorno de Moreno Hernández, podría ser trasladado a la Base Naval del Callao, donde se encuentran reclusos de alta peligrosidad como Vladimiro Montesinos. Mientras tanto, Erick Moreno permanece detenido en San Lorenzo, Paraguay, a la espera de que la justicia de ese país defina los plazos de su extradición.