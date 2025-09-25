“El Monstruo” enfrenta a la PNP y asegura estar dispuesto a pagar por sus actos: "Yo ya sé que estoy jodi.."

Tras su detención en Paraguay, Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, sostuvo un careo con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde reconoció su historial criminal y aseguró estar dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos.

NO NIEGA SUS DELITOS

Durante la conversación con el coronel Franco Moreno Panta, Moreno Hernández no negó sus delitos y señaló: “Condeneme por lo que es, señor coronel. Yo ya sé que estoy prácticamente jodido, estoy dispuesto a pagar por mis actos, no por actos de otros”.

En esa línea, afirmó que desde hace tiempo había dejado de cometer actos criminales y señaló que si se dedicaría a las extorsiones actualmente viviría una vida lujosa.

Además, negó su participación en el secuestro de una menor de 12 años ocurrido en Comas en 2023, responsabilizando a alias “Loco Joe” por el hecho: “Yo no hice el secuestro”, manifestó.