Surco: congestionamiento vehicular en ampliación de la Vía Expresa Sur

Tras la inauguración de la nueva Vía Expresa Sur con el propósito de reducir el tránsito vehicular de Surco, al parecer el trabajo de Emape por encargo de la Municipalidad de Lima, no ha solucionado el problema.

NADIE RESPETA LAS SEÑALES DE TRÁNSITO

A pesar de que la autopista cuenta con semáforos en diversos puntos, los conductores no respetan nada y ocasionan grandes embotellamientos, que causan un dolor de cabeza para los choferes y vecinos.

Del mismo modo, con el propósito de disminuir el tránsito vehicular en la zona, se desplegaron inspectores de tránsito, sin embargo, los esfuerzos de las autoridades no tuvieron una aceptación por parte de los conductores.

Cabe mencionar que, en búsqueda de llegar rápido a sus destinos, los vehículos han terminado de vulnerar los conos que habían sido ubicados en la nueva Vía Expresa Sur para poder impedir el flujo de las unidades.