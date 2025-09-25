"El Monstruo": ¿Perú tiene prioridad en su extradición frente a EE. UU., México y Brasil?

La captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en Paraguay ha abierto un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado. El peligroso delincuente no solo era buscado en el Perú, sino también en Estados Unidos, México y Brasil, países que habían emitido órdenes de captura en su contra por delitos cometidos en sus territorios.

¿Qué nación tiene la prioridad para procesarlo?

Para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, el Perú es el país que debe recibirlo primero. “La alerta principal de Interpol es peruana, y fue aquí donde inició todos sus actos de criminalidad”, señaló. Según explicó, Moreno Hernández no posee una influencia significativa en México ni en Brasil, donde existen organizaciones de mayor peso, mientras que en territorio peruano lideraba una red criminal con fuerte presencia.

El abogado especialista en extradiciones, Vladimir Padilla, respaldó esta postura al subrayar que el Perú fue de los primeros en solicitar formalmente su entrega. “Ya existía un pedido de extradición desde nuestro país tanto a Paraguay como a Brasil”, recordó.

Más allá de los pedidos formales, Padilla explicó que el Perú podría beneficiarse de un procedimiento más rápido que la extradición: la expulsión de Moreno Hernández por parte de Paraguay debido a su condición migratoria irregular. Este mecanismo permitiría que el detenido sea simplemente puesto en un vuelo comercial con destino a Lima, donde la Policía Nacional lo recibiría para proceder a su arresto inmediato.