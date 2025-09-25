'El Monstruo': celulares incautados a Erick Moreno podrían revelar nexos con policías

Durante años, Erick Moreno Hernández, conocido como el “secuestrador de secuestradores”, logró escapar de las autoridades peruanas pese a los múltiples operativos desplegados para capturarlo. Finalmente, el pasado 24 de septiembre, en un operativo ejecutado bajo estricto hermetismo, policías de Paraguay lograron detenerlo. La captura, sin embargo, ha dejado al descubierto serias dudas sobre posibles filtraciones desde la propia Policía Nacional del Perú (PNP).

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, reconoció que dentro de la institución policial existieron malos elementos que habrían comprometido la seguridad de los operativos. Según reveló, el testimonio de un colaborador eficaz fue clave para confirmar la existencia de dos o tres efectivos que filtraban información sobre los movimientos contra Moreno Hernández, frustrando las operaciones en su contra.

En Paraguay, periodistas han deslizado que la PNP casi frustra la captura al advertirle a Moreno que estaba rodeado. “Así como en capturas anteriores se descubrió a un policía involucrado, si aquí ocurre lo mismo, será investigado y sancionado”, declaró el general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, aunque también cuestionó la versión de la prensa paraguaya.

TELÉFONOS INCAUTADOS

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, evitó confirmar esas versiones y aseguró que hasta ahora la Policía paraguaya no ha señalado a la PNP como responsable. No obstante, admitió que Moreno Hernández solía abandonar los lugares donde se escondía apenas momentos antes de los operativos, lo que refuerza la sospecha de posibles avisos previos. Malaver adelantó que entre lo incautado figuran cuatro teléfonos celulares, cuyo análisis podría revelar vínculos comprometedores.