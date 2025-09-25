Alias 'El Monstruo' fue trasladado a prisión de máxima seguridad de Paraguay

Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, líder de la banda criminal “Los Injertos del Cono Norte”, fue trasladado al penal de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicado en Emboscada, Paraguay, tras su reciente captura. Así lo informó el periodista Aldo Ynsfran, del diario La Nación de Paraguay.

“Se ha reforzado el sistema penal de seguridad y se ha convocado una reunión entre las autoridades. En este penal se encuentran criminales procesados y condenados por narcotráfico”, señaló Ynsfran.

DESCARTAN EXTRADICIÓN

En esa línea, indicó que las autoridades paraguayas descartaron la extradición de Moreno Hernández, por lo que se procederá a su expulsión del país.

El traslado y la medida buscan garantizar la seguridad del entorno y evitar cualquier intento de fuga o atentado, mientras se coordina su retorno a Perú, donde enfrenta múltiples investigaciones por extorsión, secuestro y otros delitos graves.