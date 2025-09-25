'El Monstruo' asegura que la PNP le informaba acerca de allanamientos y operativos en su contra

Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, uno de los criminales más buscados de Latinoamérica, se muestra desafiante tras su detención en Paraguay. A pesar de estar rodeado de policías y con el rostro cubierto, el delincuente no dudó en responsabilizar a la Policía Nacional del Perú de haber protegido sus actividades y de complicidad en sus intentos de captura frustrados en el extranjero.

TESTIMONIO

En declaraciones a medios paraguayos, Moreno Hernández afirmó: “La policía peruana me advertía de allanamientos [...] siempre recibía información de ellos, esa era mi mayor protección”. Además, acusó a policías presuntamente infiltrados en su organización, entre ellos Giorgi Araujo Alva, revelado recientemente como agente al servicio de su red criminal.

El reportaje de Panorama destaca que, mientras “El Monstruo” permanecía prófugo, sus adversarios comenzaron a tomar el control de las extorsiones en Lima Norte. Luis Vargas, periodista del programa, señaló que Moreno ordenaba ataques contra empresas y restaurantes utilizando nombres de otras organizaciones criminales para confundir a las autoridades.

El general en retiro José Baella, exjefe de Dircote, afirmó que la captura representa un avance significativo para la lucha contra la delincuencia, pero alertó que el fenómeno sigue creciendo. “No podemos bajar la guardia; debemos coordinar acciones drásticas para combatir este fenómeno”, indicó.