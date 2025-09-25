Erick Moreno, alias “El Monstruo” tenía pasaporte falso y buscaba huir a Argentina

La captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, no solo generó impacto en Perú. La prensa y autoridades de Paraguay, país donde fue detenido, revelaron detalles de la intervención y cuestionaron la presunta filtración de información desde la Policía peruana que en dos ocasiones habría frustrado su arresto previo.

El periodista paraguayo Iván Leguizamón explicó que Moreno dirigía en Perú un grupo dedicado a secuestros exprés y, más recientemente, al sicariato y la extorsión. Por su parte, Marcelino Espinoza, jefe del Departamento de Hechos Punibles de Asunción, relató que, tras recibir información montaron una mesa de trabajo que culminó con el operativo de allanamiento en San Lorenzo, donde cayó el delincuente.

La versión paraguaya también apunta a que policías peruanos habrían alertado al Monstruo en anteriores intentos de captura. “Cuando lo iban a agarrar, lo llamaron desde Perú y se escapó”, señaló el periodista Leguizamón.

Mientras que el periodista Espinoza coincidió en que Moreno “tenía bien manejada la información” y mudaba su ubicación cada vez que se planeaba detenerlo. Para evitar nuevas fugas, los efectivos paraguayos redujeron el círculo de agentes al mínimo y usaron el idioma guaraní en sus comunicaciones.

UN CRIMINAL CON ALCANCE INTERNACIONAL

Según reveló el comisario Hugo Grance, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Paraguay, Erick Moreno era buscado no solo en Perú, sino también en México, Brasil y Estados Unidos. Se le atribuyen crímenes de homicidio, secuestro y extorsión. Incluso ofreció un millón de dólares a los agentes paraguayos para frustrar su captura. Informaciones preliminares señalan que planeaba huir hacia Argentina para seguir evadiendo la justicia.