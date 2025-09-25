La caída de ‘El Monstruo’: así fue la operación que permitió capturar al criminal más buscado del Perú

La captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, no fue fruto del azar, sino de un paciente trabajo de inteligencia que unió a la Policía Nacional del Perú y a la Policía de Paraguay.

El delincuente, conocido como el “secuestrador de secuestradores”, fue ubicado en una modesta vivienda de un piso en el barrio Lucerito, en San Lorenzo. Allí, tras meses de seguimiento, agentes paraguayos lograron detenerlo en compañía de una mujer en avanzado estado de gestación.

El error que lo delató

Según explicó el jefe del Estado Mayor de la PNP, Óscar Arriola, las investigaciones permitieron trazar la ruta del dinero de la organización. Aunque Moreno había optado por cambiar chips de celular para despistar a las autoridades, dejó de modificar los equipos, lo que facilitó seguirle el rastro. Además, sus tatuajes fueron clave: una cruz en el brazo derecho, las iniciales L y L —Luis y Lizeth—, el nombre de su hija y un fénix en las pantorrillas.

En el operativo se le incautó un DNI adulterado y un pasaporte falsificado con la identidad de “Neciosup Rodríguez”, además de otra documentación en la que figuraba con el nombre de “Luis López Lloque”, una persona real del distrito de Comas.