Choque entre camión y auto en Puente Piedra deja un muerto: conductor del tráiler permanece detenido

En horas de la tarde de este 25 de setiembre, un nuevo accidente de transito se registró en la Vía Evitamiento. Esta vez, un camión terminó volcándose encima de un auto en Puente Piedra, producto a la colisión una persona terminó perdiendo la vida.

Al registrarse el hecho, se desplegaron cuatro unidades de Bomberos para realizar todos los trabajos necesarios para rescatar el cuerpo de la víctima que fue identificada como David Cruz García (51), quién falleció en el acto.

CONDUCTOR DEL CAMIÓN PERMANECE DETENIDO

En un despliegue de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), los efectivos detuvieron al conductor del camión, quien fue conducido de inmediato a la comisaría de Puente Piedra para que rinda su versión del caso.

Cabe mencionar que, este accidente se registra en medio de los bloqueos que hicieron algunos choferes de transporte público, con el propósito de alzar su voz de protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte y Congreso por la ola criminal que azota a su gremio.