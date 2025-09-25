Ataques contra transportistas no cesan en Lima: Van siete atentados en menos de una semana

Los ataques armados por parte de extorsionadores contra choferes y empresas de transporte público en Lima no se detienen. En menos de una semana se han registrado siete atentados contra diferentes compañías, lo que ha generado alarma entre conductores y pasajeros.

La madrugada del jueves 25 de septiembre, delincuentes perpetraron tres ataques: dos en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) y uno en Independencia. Las empresas de transporte Huáscar y Las Flores fueron blanco de las balas, dejando como saldo tres heridos: dos choferes y un menor de 17 años que viajaba a bordo de una de las unidades.

Según las investigaciones, un sujeto se hizo pasar por pasajero y disparó dentro de un bus de la empresa Huáscar dejando herido al chofer y a un pasajero. Los afectados fueron trasladados de emergencia al hospital de San Juan de Lurigancho, donde permanecen en recuperación.

EMPRESAS PROTESTAN CONTRA OLA DE EXTORSIONES

Ante el incremento de ataques, las empresas de transporte público han decidido tomar medidas de protesta. Ayer, la empresa Santa Catalina realizó un plantón en calles de San Juan de Lurigancho, mientras que este jueves, la compañía de transportes 41 paralizó sus buses en la Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra, luego de que una de sus unidades también fuera atacada a balazos.