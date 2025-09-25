Mincul tras disculpas de Alejandra Argumedo por comentarios racistas: “Reconoció su error”

Tras varios días de haber estado alejada de las redes sociales por las frases racistas que dijo a los pasajeros del Metropolitano, Alejandra Argumedo, decidió compartir un video y ofrecer las disculpas respectivas a las personas afectadas.

En la grabación que difundió, Argumedo precisó que actualmente siente mucha vergüenza por su comportamiento que adoptó en la unidad de transporte. Además, precisó que se encuentra mal por haber formado parte de un circulo de ciudadanos que continúan con la discriminación.

“Reconozco que lo que hice estuvo muy mal. Me avergüenzo de lo que dije y asumo mi responsabilidad. Me duele haber sido parte de un acto tan dañino como es la discriminación. Con mis palabras herí a muchas personas que estuvieron presente, sino que también a millones de peruanos (…) Desde el corazón, pido perdón”, manifestó.

MINCUL SE PRONUNCIA AL RESPECTO

Al escuchar el video, desde el Ministerio de Cultura (Mincul) saludaron la iniciativa de Alejandra Argumedo de reconocer su error, sin embargo, ya dependerá de la Fiscalía en dar un veredicto final sobre la denuncia que hicieron desde la institución.