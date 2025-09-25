“El Monstruo” habría estado buscando integrar una banda en Paraguay para seguir delinquiendo

Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, peligroso delincuente vinculado a extorsiones y asesinatos en el Perú, y líder de la organización criminal "Los Injertos del Cono Norte", fue finalmente capturado en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Paraguay y la Policía Nacional del Perú.

El periodista paraguayo Víctor Ortiz Benítez, del diario Última Hora, informó que la operación fue exitosa, aunque trascendió que el delincuente intentó sobornar con un millonario pago a los agentes para evitar su detención, hecho que ahora es materia de investigación.

La captura se produjo en la ciudad de San Lorenzo, donde Moreno se ocultaba en una vivienda junto a una mujer de nacionalidad paraguaya, presuntamente su pareja sentimental. “Él llevaba antes una vida ostentosa, vivía bastante bien, pero tras un primer intento fallido de captura, cambió radicalmente su estilo de vida y pasó a alquilar casas humildes, manteniendo un perfil bajo”, relató Ortiz citando fuentes policiales.

De acuerdo con las investigaciones, "El Monstruo" habría buscado integrarse a una organización criminal en Paraguay para afianzarse en ese país y continuar con sus actividades ilícitas. Incluso, durante su paso por Brasil, habría tenido vínculos cercanos con el Comando Vermelho, una de las bandas más peligrosas del país vecino.

SERÍA EXPULSADO

La Policía Nacional del Perú ya coordina en territorio paraguayo las gestiones para su retorno. Según el periodista, existen dos vías para traerlo al país: la extradición o la expulsión. “Todo apunta a que se optará por la expulsión, lo que permitiría que este fin de semana ya se encuentre en el Perú”, señaló.