INPE: 'El Monstruo' debería ser recluido en la Base Naval del Callao debido a su alta peligrosidad

Según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) luego que el criminal Erick Moreno, alias “El Monstruo”, llegue al país, se evaluará que sea internado en el centro de máxima seguridad ubicado en la Base Naval del Callao.

La entidad señaló que medida responde a su alta peligrosidad; destacó también que esta propuesta será respaldada por un informe técnico que acreditará el nivel de riesgo que representa el cabecilla de los injertos del cono norte.

CÁRCELES ORDINARIAS

La decisión final sobre el penal donde irá Moreno Hernández requiere la participación de varias instancias del Ejecutivo y la Policía Nacional, quienes deben evaluar la amenaza que representa su permanencia en cárceles ordinarias.

El Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC), está reservado para reos de alta peligrosidad, actualmente están internados el terrorista Víctor Polay y el exasesor presidencial Vladimiro montesinos.