Decenas de transportistas marchan al Congreso de la República en protesta por contantes extorsiones

Esta mañana, transportistas de la empresa Huáscar marchan desde San Juan de Lurigancho en dirección al Congreso de la República, exigiendo leyes drásticas frente a la inseguridad y las extorsiones que sufren desde hace más de dos años.

La protesta, que se desarrolla de manera pacífica y sin interrumpir del tránsito, cuenta con la participación de conductores y trabajadores de distintas rutas, también preocupados por el clima de violencia en que vienen desarrollando sus labores.

MÚLTIPLES DENUNCIAS

La movilización se produce un día después que un chofer de la ruta 57 fuera baleado junto a un pasajero de 15 años, cuando circulaba por la avenida Las Flores. Horas después de ser ingresado a un nosocomio el conductor dejó de existir

Los transportistas denunciaron que pese a múltiples denuncias presentadas ante la Policía Nacional, no hay solución a sus reclamos, las amenazas, extorsiones y ataques a balazos, que cobran la vida de choferes, se registran casi diariamente.