Ministro del Interior tras captura de alias 'El Monstruo': "Nadie se escapa de la justicia"

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció sobre la captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', líder de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte', ocurrida en Paraguay, y brindó mayores detalles sobre el operativo que permitió su detención.

En entrevista con 24 Horas Edición Central, el titular del Mininter felicitó a la Policía Nacional del Perú y a la Policía de Paraguay por esta exitosa acción, revelando que el trabajo coordinado se desarrolló durante tres meses de seguimiento, en los que se rastreó la ruta del dinero para ubicar al criminal.

"Nadie se escapa al brazo de la justicia. Se va a capturar a estos sujetos que hacen daño al país. La delincuencia no tiene permanencia en un solo territorio, el delito se ha convertido en un fenómeno transnacional en nuestra región", afirmó Malaver.

CONFIANZA EN LA POLICÍA

Asimismo, anunció que en las próximas horas personal policial viajará a Paraguay para concretar el traslado de Moreno Hernández al Perú, donde deberá enfrentar a la justicia. "Decirle a la ciudadanía que confíe en su Policía. Estamos realizando un trabajo más técnico, profesional y con inteligencia", agregó.