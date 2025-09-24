Chorrillos: cae banda que estafaba a comerciantes haciéndose pasar por trabajadores de empresa de luz

Tras un trabajo conjunto entre la División de Robos de la Dirincri y la División de Inteligencia del Ejército del Perú, se logró capturar a siete integrantes de una banda criminal que estafaba a comerciantes en Lima Sur.

MODUS OPERANDI

Según las investigaciones, los delincuentes se hacían pasar por trabajadores de la empresa Luz del Sur y se acercaban a empresas y fábricas con alto consumo energético, ofreciendo alterar los medidores para pagar menos en el recibo de luz.

Posteriormente, otro grupo de la banda visitaba los mismos locales vestidos también como trabajadores, y al detectar la alteración del medidor, chantajeaban a los empresarios, exigiendo pagos de hasta 20 mil soles para no denunciarlos ante las autoridades.

Durante la intervención, la Policía incautó armas de fuego, cascos, cortadores y fotocheks falsos de empresas, entre otros implementos, utilizados por los delincuentes para ejecutar sus estafas.