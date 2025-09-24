Cayó alias “El Monstruo”: capturan a Erick Moreno Hernández en Paraguay

El periodista paraguayo Aníbal Espínola confirmó la captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. Este delincuente peruano, sindicado como cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, fue intervenido en un operativo policial en la localidad de San Lorenzo, cercana a la capital paraguaya.

De acuerdo con la información difundida, este peligroso delincuente fue hallado en una vivienda donde permanecía escondido. Las autoridades paraguayas ejecutaron la captura en coordinación con sus unidades de inteligencia, poniendo fin a la fuga del considerado uno de los criminales más buscados del Perú.

Moreno Hernández es señalado por liderar una red dedicada a la extorsión, sicariato y otros delitos de alta peligrosidad en Lima Norte. Su historial delictivo lo había colocado en la lista de objetivos prioritarios de la Policía Nacional del Perú tanto a nivel nacional como en otros países de la región.

¿QUÉ PASARÁ CON “EL MONSTRUO”?

Tras su detención, alias “El Monstruo” quedó bajo custodia policial en Paraguay, a la espera de los trámites legales correspondientes para definir su situación y un eventual proceso de extradición hacia el Perú.