Línea 1 del Metro de Lima descarta aumento de pasajes

La Línea 1 del Metro de Lima, operada por Tren Urbano de Lima S.A., descartó un aumento del pasaje de S/1.50 a S/3 tras 14 años de operación.

La concesionaria informó que sí existe un estudio de adenda enviado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que plantea incrementar el número de trenes, mejorar estaciones de acceso y reducir los tiempos de espera en hora punta.

Para financiar estas mejoras, se plantean dos escenarios: incrementar el pasaje hasta cubrir los costos operativos o que el Estado mantenga un subsidio del 35% sobre el costo actual.

CIFRAS

El estudio indica que la inversión requerida sería de 2.700 millones de dólares, y se solicita una pronta respuesta del MTC, dado que en un plazo de dos años se prevé la interconexión con la Línea 2 del Metro, lo que aumentaría significativamente la cantidad de pasajeros.