24 Horas Edición Central

24/09/2025

Línea 1 del Metro de Lima descarta aumento de pasajes

La concesionaria informó que sí existe un estudio de adenda enviado al MTC que plantea mejoras en el servicio, pero descartó el alza del precio de pasajes.



La Línea 1 del Metro de Lima, operada por Tren Urbano de Lima S.A., descartó un aumento del pasaje de S/1.50 a S/3 tras 14 años de operación. 

La concesionaria informó que sí existe un estudio de adenda enviado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que plantea incrementar el número de trenes, mejorar estaciones de acceso y reducir los tiempos de espera en hora punta.

Para financiar estas mejoras, se plantean dos escenarios: incrementar el pasaje hasta cubrir los costos operativos o que el Estado mantenga un subsidio del 35% sobre el costo actual. 

CIFRAS

El estudio indica que la inversión requerida sería de 2.700 millones de dólares, y se solicita una pronta respuesta del MTC, dado que en un plazo de dos años se prevé la interconexión con la Línea 2 del Metro, lo que aumentaría significativamente la cantidad de pasajeros.


Temas Relacionados: Alza De PasajesMetro De LimaMtc

También te puede interesar:

BANNER