SJM: Fiscalía investiga muerte de escolar que cayó del tercer piso de colegio

El dolor embarga a la familia González, que llora la pérdida de María de los Ángeles, una escolar de 14 años que cursaba el segundo año de secundaria en el Carmelitas American High School, en San Juan de Miraflores. La adolescente cayó por la ventana de su salón ubicado en el tercer piso, hecho que viene siendo investigado por las autoridades.

Enrique González, padre de la menor, denunció que las aulas del colegio no contaban con mallas ni medidas de seguridad. “Era una estructura de vidrio y metal, sin ninguna protección. Los niños siempre juegan, pero debieron tener seguridad”, afirmó, responsabilizando a la institución por la tragedia.

El accidente ya originó una investigación fiscal y una inspección municipal, tras la cual la Subgerencia de Fiscalización de San Juan de Miraflores dispuso la clausura temporal del colegio. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) también acudió al plantel y determinó que la altura de las ventanas no era la adecuada para un aula escolar.

CLASES VIRTUALES

Por ahora, los estudiantes reciben clases de manera virtual hasta que el colegio garantice condiciones de seguridad. “Este local solo podrá funcionar si existen las medidas necesarias; no queremos repetir accidentes de esta naturaleza”, declaró Marcos Tupayachi, director de la DRELM. Mientras tanto, los directivos del Carmelitas American High School evitaron pronunciarse sobre el caso.