Defensoría del Policía califica de “descabellada” denuncia de tortura contra coronel Víctor Revoredo

Jean Piero García Cipriano, conocido como “El Cortadedos”, fue capturado en setiembre de 2024 por la Brigada Especial contra el Crimen Organizado en Trujillo, liderada por el coronel Víctor Revoredo. Durante su detención, el sujeto reconoció su participación en secuestros contra empresarios, cercenamiento de dedos a sus víctimas y pertenencia a la organización criminal Los Pulpos.

En interrogatorios registrados, García Cipriano admitió haber participado en al menos un secuestro, conduciendo la camioneta en la que trasladaron a un empresario y recibiendo un pago de 12 mil soles por su participación. Sin embargo, pese a estas confesiones y su historial criminal, ahora intenta presentarse como víctima.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de La Libertad abrió una investigación preliminar contra el coronel Revoredo y cuatro agentes policiales por presunta tortura durante la captura de García. La denuncia detalla que el detenido habría sido electrocutado y ahogado dentro del complejo policial San Andrés en Trujillo, incluso grabado con un celular.

El general Máximo Ramírez, director de la Defensoría del Policía, rechazó las acusaciones: “Es increíble que luego de una captura exitosa, donde la persona confiesa sus delitos y la manera en que extorsionaba a familias cortando dedos para obtener beneficios económicos, ahora se presente como víctima de violación de derechos humanos. Esto es totalmente descabellado”, afirmó.