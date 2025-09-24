Sujeto que mantuvo cautiva a niña de 11 años podría enfrentar cadena perpetua

Jonathan Laines Moncada, de 39 años, permanece detenido tras ser identificado como el responsable de engañar a una menor de 11 años en San Juan de Lurigancho para llevársela fuera de su vivienda. El sujeto fue trasladado a la sede del Ministerio Público en la avenida Los Ruiseñores, Santa Anita, donde se le realizaron pruebas psicológicas.

Primeras confesiones

En conversaciones con agentes, Laines admitió haber contactado a la menor por mensajes, creyendo inicialmente que tenía entre 16 y 17 años. Tras encontrarse con ella, la menor le reveló su verdadera edad. “Le llevé a mi casa porque no quería ir a la casa de su mamá [...] dijo ‘me van a gritar, me van a regañar, no soporto estar con mi mamá’”, relató el detenido.

Investigación en curso

El Ministerio Público, a través de sus redes sociales, confirmó que se ha iniciado la investigación por el presunto delito de violación de la libertad sexual, bajo la dirección de la fiscal provincial Liliana Dávila, quien realiza diligencias urgentes. La víctima continúa acompañada por representantes del Ministerio de la Mujer y su familia para garantizar su protección y recopilar pruebas.

Posibles sanciones

La abogada penalista Jackeline López indicó que, dadas las circunstancias, Laines podría enfrentar cadena perpetua. “Estamos hablando de una menor de 14 años o menos, y la evidencia demuestra que hubo contacto físico y virtual con la víctima. Esto refuerza la gravedad del delito”, señaló.