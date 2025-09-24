Alias “Tito” y “Sony” se disputan cobro de cupos en ruta avenida Argentina - Colonial

El transporte urbano en Callao y Cercado de Lima vive días de terror. La madrugada de este martes, una combi fue incendiada en la avenida Meiggs por dos sujetos en motocicleta, en un ataque que, según testigos, respondería al cobro de cupos impuesto por bandas criminales. No se trata de un hecho aislado: en lo que va del último mes se han reportado cuatro atentados similares, que incluyen unidades baleadas y conductores asesinados.

Los trabajadores del volante aseguran que la presión de las mafias es insostenible. “Por las extorsiones son prácticamente 40 soles diarios por combi, diez acá, diez allá”, denunció un cobrador bajo reserva de identidad, confirmando que tanto la banda de alias “Tito” como la de “Sony”, además de dos grupos del Callao, los obligan a pagar. El que se niega, corre el riesgo de ser atacado.

La situación ya afecta a los usuarios, pues varias empresas han subido el costo del pasaje. “Antes costaba un sol, ahora quieren cobrar 1.50”, relató una pasajera en la zona de Plaza Unión. Algunos cobradores reconocen que no todos aceptan pagar más, pero justifican la medida: “Nos meten balas, tenemos que subir”.

SE REARMAN CONSTANTEMENTE

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, explicó que estas organizaciones criminales se rearman constantemente con delincuentes que salen de prisión, lo que dificulta su erradicación. “Es un proceso permanente de desarticulación y reagrupación”, afirmó. Mientras tanto, los transportistas advierten que, si no se frena la ola de violencia, más combis seguirán siendo atacadas y los pasajes continuarán incrementándose.