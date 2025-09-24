VES: extorsionadores disparan contra bus de la empresa 41 y dejan carta amenazante

Tres disparos contra un bus de la empresa de transportes 41 S.A. fueron el violento mensaje que dejó una banda de extorsionadores la noche del martes en la avenida Mariano Pastor Sevilla, en Villa El Salvador. El ataque fue registrado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa cómo los delincuentes llegaron a bordo de una camioneta blanca, descendieron sin apuro y dispararon en varias oportunidades contra la unidad estacionada. Los impactos de bala dañaron la parte frontal y lateral del vehículo. Antes de huir, los sujetos colocaron una carta extorsiva en la plumilla del parabrisas.

El mensaje advertía: “Es una pena que a la gerencia poco o nada le importe la integridad de sus colaboradores. Desde hace tiempo tienen conocimiento y no dan respuesta. Comuníquense con mi persona, soy la seguridad, se terminó la paciencia”.

Conductores en alerta

Al día siguiente, los choferes decidieron no salir a trabajar, dejando sus buses inmovilizados en el paradero inicial. “Nadie sale, hasta cuándo no se sabe”, indicó uno de los transportistas, quien además cuestionó que no fueron informados de las amenazas previas a las que hacía referencia la carta.