Congresistas piden investigar velatorio de la PNP abandonado en Comas

Un nuevo escándalo sacude a la Policía Nacional del Perú (PNP) tras revelarse que el velatorio policial en Comas, inaugurado en diciembre de 2023 con un costo superior a 7 millones de soles, se encuentra en completo abandono. El inmueble presenta rajaduras, suciedad y nunca ha sido utilizado para su propósito.

Según el informe del dominical Panorama, las instalaciones lucen deterioradas a menos de dos años de su inauguración. Incluso, la imagen de la Virgen María instalada en el recinto permanece cubierta con una bolsa de basura para evitar su desgaste, lo que evidenciaría el descuido de la infraestructura.

La congresista Norma Yarrow solicitó la inmediata intervención de la Contraloría General de la República y planteó que congresistas de la Comisión de Fiscalización y Defensa del Parlamento también realicen una inspección del inmueble.

PRESUNTOS SOBORNOS EN LA BUENA PRO

Por su parte, el legislador Jaime Quito, de la bancada socialista, pidió investigar no solo la obra, sino también a los generales y coroneles de la PNP involucrados en la adjudicación. Quito advirtió que existirían indicios de sobornos en el proceso de otorgamiento de la buena pro.

“Se habla de posibles sobornos en la adjudicación de esta obra y todo debe ser investigado. El ministro del Interior, los generales y coroneles de la Policía involucrados tienen que responder”, indicó.