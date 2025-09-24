Surco: vecinos de “Los Álamos” interponen demanda judicial contra municipio

El conflicto por la propiedad de parques de la urbanización Los Álamos​ de Monterrico ha escalado a una disputa judicial entre vecinos y la Municipalidad de Surco. El último fin de semana, personal edil llegó con camiones y retiró árboles de la zona, lo que desató la protesta de los residentes, quienes afirman que cuidaron esas áreas durante años.

“Se llevaron todos los árboles, hasta los que eran casa de aves y ardillas. No somos delincuentes, pagamos arbitrios”, manifestó una vecina indignada. Los residentes sostienen que parte de esos terrenos son de su propiedad y critican que el municipio no emitió una resolución formal tras vencer el plazo de 45 días otorgado para el desalojo.

En respuesta, la comuna de Surco también aseguró que interpondrá acciones judiciales y administrativas para recuperar los 11 parques de la urbanización que, según sus registros, han sido ocupados indebidamente. La municipalidad señaló que 25 propietarios interpusieron una demanda con el fin de impedir que se ejecute el proceso de recuperación.

CONTINÚA LA DISPUTA

Pese a ello, la autoridad edil ratificó que no se detendrá hasta restituir los espacios públicos: “No se va a parar hasta recuperar cada centímetro tomado en los parques que pertenecen a todos los vecinos y no a particulares”. En paralelo, algunos residentes que devolvieron voluntariamente terrenos ya coordinan con la comuna el retiro de desmonte y la habilitación de áreas verdes.