Miraflores: más de 1 000 vehículos sancionados por transporte informal en lo que va del año

Los colectiveros informales continúan inundando las calles de Miraflores, especialmente la avenida Arequipa, ofreciendo transporte ilegal en vehículos particulares, taxis y minivanes, pese a los esfuerzos por regular la movilidad en el distrito.

Ante esta situación, la Municipalidad de Miraflores, en coordinación con la Policía Nacional y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), realizó un operativo para sancionar y erradicar a estos transportistas que operan fuera de la legalidad. Solo en lo que va del año se han registrado más de 1,000 vehículos sancionados por este motivo.

Renzo Vallejos, subgerente de Movilidad Urbana del distrito, indicó: “Hoy estamos cumpliendo el operativo 114 en lo que va del año, donde ya llevamos 1,091 actas impuestas. Hay muchos que tienen autorización para taxi y hacen colectivo, otros aprovechan su vehículo particular para el mismo fin y eso es sancionado”.

MULTAS

La ATU y la municipalidad sancionan estas infracciones con multas que van desde media Unidad Impositiva Tributaria (UIT) hasta 1 UIT, lo que equivale a 5,350 soles, buscando reducir la informalidad y proteger la seguridad de los usuarios.