San Juan de Miraflores: alias “El Topo” es recapturado en vehículo robado

La Policía Nacional del Perú volvió a detener a Raúl Matheus Méndez Pérez, alias “El Topo”, en San Juan de Miraflores. El sujeto fue intervenido la noche del lunes cuando conducía un vehículo Hyundai Atos rojo con una placa falsa que correspondía a un auto reportado como robado el pasado 18 de septiembre.

El jefe de la Dirección de Tránsito de la PNP, general Manuel Vidarte, confirmó que la modalidad utilizada era la misma por la que Matheus había sido detenido la semana pasada: el robo de vehículos y la falsificación de placas. “Esto envía un mal mensaje a la ciudadanía, porque parece que quienes cometen estos delitos no reciben sanción alguna”, señaló el oficial.

De acuerdo con información policial, “El Topo” se dedicaría al robo agravado y hurto de autos para luego adulterar las placas y continuar circulando sin ser detectado. Sin embargo, pese a estas evidencias, el Ministerio Público dispuso su libertad tras su primera captura, indicando que el investigado no tenía requisitoria vigente y debía presentarse cuando sea requerido.

SALIÓ POR EXCESO DE CARCELERÍA

Cabe recordar que en septiembre, Matheus fue capturado cuando iba a bordo de una camioneta robada junto a otros individuos, pero recuperó su libertad a los dos días. Además, apenas un mes antes había salido de prisión por exceso de carcelería, luego de cumplir condena por asesinar al propietario de un vehículo que intentó robar. Ahora, la decisión sobre su libertad o en prisión vuelve a recaer en la Fiscalía.