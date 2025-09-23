Congresistas exigen explicaciones al Ministerio del Interior por abandono de velatorio policial

Superficies rajadas, salones sucios y telarañas son la evidencia del estado de abandono del velatorio de la Policía Nacional en Comas, que incluso muestra una bolsa de basura colocada sobre la estatua de la Virgen María.

Panorama reveló las condiciones de esta infraestructura del Fondo de Apoyo Funerario de la PNP, que costó más de S/ 7.5 millones y que, desde su inauguración en diciembre de 2023, nunca ha sido utilizada ni una sola vez. La ceremonia de apertura contó con la participación de altos mandos policiales, como el general Óscar Arriola y el hoy ministro del Interior, Carlos Malaver.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

Congresistas de distintas bancadas expresaron su indignación y no descartaron exigir explicaciones al titular del Interior. Norma Yarrow, de Renovación Popular, señaló: “La Contraloría debería entrar inmediatamente para ver qué cosas han pasado y cualquier congresista de la comisión de defensa o fiscalización podría hacer una inspección”.

Por su parte, Jaime Quito, de la bancada socialista, calificó el velatorio como un proyecto “nacido muerto” y cuestionó posibles irregularidades: “Se habla de que podrían haberse recibido sobornos. Esto tiene que investigarse y deben responder no solo el ministro, sino también los generales o coroneles que estuvieron a cargo”.