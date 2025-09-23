Ministro Morgan Quero promete apoyo y coordinación policial ante extorsión a escolares en Carabayllo

Lo que debía ser uno de los recuerdos más gratos para los estudiantes de la promoción 6C del Colegio Nacional Ciro Alegría, en Carabayllo, se ha convertido en una experiencia aterradora. Extorsionadores, identificados como “La Nueva Generación Deza”, exigieron a los alumnos el pago de 1,000 soles bajo amenazas que comprometían la realización de la fiesta de promoción.

En un mensaje difundido, los delincuentes detallaron el cobro: “Nos harán hoy 1,000 soles, o sea 30 soles por alumno, y una semana antes de la fiesta nos harán 30 soles más por alumno para cuidarlos y que todo salga bien”.

Ante la alarma generada, los padres de familia exigieron medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los estudiantes. Una madre relató que, pese a que el director del colegio fue informado, la respuesta fue insuficiente.

MINISTRO DE EDUCACIÓN SE PRONUNICA

La tarde del martes, el ministro de Educación, Morgan Quero, se pronunció sobre la situación durante una actividad oficial en la Videna. Señaló que su cartera trabajará en coordinación con la Policía Nacional del Perú para proteger a los estudiantes y enfrentar a los extorsionadores: “Vamos a darles todo el respaldo y el apoyo decidido para enfrentar a la delincuencia y derrotar a los extorsionadores”.