Padres denuncian trabas en la Dirincri durante búsqueda de menor desaparecida en SJL

La angustia de una familia en San Juan de Lurigancho terminó luego de más de 40 horas de incertidumbre. Una niña de 11 años, que había desaparecido tras ser contactada a través del chat en línea del videojuego Free Fire, fue encontrada sana y salva gracias a la intervención de la Policía Nacional.

Según las investigaciones, la menor accedió a encontrarse con Jonathan Laynes Moncada (39), sujeto con el que mantenía comunicación virtual. El encuentro ocurrió el domingo 21 en el paradero 18 de la avenida Las Flores, SJL. Cámaras de seguridad registraron a la menor junto al hombre en distintos puntos del distrito.

La desaparición fue denunciada por los padres; sin embargo, señalaron trabas en la Dirincri al inicio del proceso. Ante la desesperación, recurrieron a los medios de comunicación, lo que motivó un pronunciamiento del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien ordenó activar los protocolos de búsqueda.

SUJETO DETENIDO

Finalmente, gracias a la alerta de un ciudadano y al despliegue de la División de Personas Desaparecidas, un alférez de la comisaría de Santa Clara ubicó a la menor en una cúster en Ate, donde viajaba junto al presunto captor. El sujeto fue detenido y trasladado a la comisaría para las investigaciones correspondientes.