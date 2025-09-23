Jesús María: retiran colmena con más de 80 mil abejas tras ataque a joven

Personal de la Dirección Ambiental de la Policía, junto a un especialista apicultor y representantes de Serfor, ingresaron al tercer piso de un inmueble en Jesús María para retirar dos colmenas que albergaban a cerca de 80 mil abejas. La medida se tomó luego de que, el último domingo, un enjambre atacara a una joven que transitaba frente al lugar.

Durante la intervención, los especialistas utilizaron humo para tranquilizar a los insectos antes de manipular las cajas que contenían a las abejas. Posteriormente, las colmenas fueron retiradas y trasladadas en un vehículo hacia un refugio en Puente Piedra, donde permanecerán bajo resguardo antes de ser llevadas a zonas rurales en el norte de Lima.

El coronel Carlos Aguilar, jefe de Recursos Naturales de la Policía, indicó que se trataba de paneles criados de manera doméstica, en un entorno no adecuado ni autorizado para la apicultura. Por su parte, el apicultor Alfredo Santiago explicó que cada colmena tenía alrededor de 40 mil abejas y que el manejo especializado fue necesario para evitar nuevos incidentes.

MULTA DE 2,600

La propietaria del inmueble estuvo presente durante el operativo y señaló que no pagará la multa de más de 2,600 soles impuesta por la Municipalidad de Jesús María, argumentando que la crianza de las abejas era una actividad heredada de su padre. Sin embargo, las autoridades recalcaron que mantener colmenas en zonas urbanas constituye un riesgo para la seguridad pública.