Caos y peligro en la Vía Expresa Sur: autos circulan a exceso de velocidad

La reciente apertura del primer tramo de la Vía Expresa Sur ha generado preocupación entre los vecinos y transeúntes. Lejos de convertirse en un alivio para el tránsito, la vía se ha transformado en un escenario similar a una carrera de autos, donde los vehículos circulan a toda velocidad, levantando enormes nubes de polvo debido a los cerros de tierra acumulados por la obra inconclusa.

En recorridos realizados se pudo comprobar que automóviles y camionetas superaban con facilidad los 70 y hasta 80 km/h, pese a que la velocidad máxima establecida es de 50 km/h. A ello se suma que por esta vía no solo transitan autos particulares, sino también motocicletas, mototaxis e incluso bicicletas, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Los vecinos señalaron que no existen cruces peatonales ni semáforos en funcionamiento, lo que vuelve aún más peligroso intentar atravesar la pista. “Es terrible, vienen a toda velocidad. Ojalá que lo arreglen pronto, porque es muy riesgoso”, comentó una residente de la zona, mientras que otro vecino advirtió que la falta de señalización clara agrava la situación.

HABILITARÁN OTRO CARRIL

Desde EMAPE informaron que la Vía Expresa Sur viene siendo aperturada por etapas y que este mismo lunes en la tarde se habilitará el sentido que va desde la avenida República de Panamá hacia la Panamericana Sur. No obstante, los usuarios exigen que se aceleren las medidas de seguridad y señalización antes de que ocurra una tragedia.