VES: familia del chofer herido pide donación de sangre para salvar su vida

La ola de violencia contra la empresa de transportes Virgen de la Puerta S.A. (Vipusa) no se detiene. La noche del lunes, un nuevo ataque armado dejó gravemente herido a un conductor cuando dejaba pasajeros en el paradero conocido como Lubricantes, en la avenida Mateo Pumacahua, en Villa El Salvador.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon al menos tres veces contra la cabina del chofer, quien recibió los impactos de bala. “No eran de aquí, parecían extranjeros, y vinieron en moto lineal”, declaró un vecino que presenció el hecho.

El conductor, padre soltero de dos hijos y con apenas tres meses en la empresa, logró trasladarse por sus propios medios a bordo de un taxi hasta el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde su hermana denunció negligencia en la atención médica. “Prácticamente, si no lo mataron los delincuentes, el hospital va a terminar de matarlo. Ha pasado mucho tiempo y aún no lo operaban”, reclamó Yahaira Ramos.

El ataque ha generado temor entre los trabajadores de Vipusa. La mañana de este martes, solo la mitad de la flota salió a operar, debido al miedo de que los conductores sean nuevamente blanco de sicarios. “Qué hacemos trabajando sin protección, en cualquier momento nos puede pasar a cualquiera de nosotros”, señaló uno de ellos.

REQUIEREN DONACIONES DE SANGRE

El chofer herido permanece internado y requiere donaciones de sangre para poder someterse a intervenciones quirúrgicas. Su familia habilitó el número 906 751 170 para quienes puedan brindar ayuda.