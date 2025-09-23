Derrumbe de techo en centro comercial de Chosica deja varios heridos

La tarde del martes, parte del techo de un centro comercial en Chosica conocido como megacentro o ex norkys se desplomó de manera repentina, atrapando a varios comerciantes y clientes. El accidente ocurrió en la avenida 28 de Julio, muy cerca del hospital José Agurto Tello, lo que permitió la atención médica inmediata de las personas afectadas.

Los primeros en reaccionar fueron los serenos del distrito, quienes rescataron a un hombre herido utilizando una tabla improvisada como camilla. Poco después, bomberos y personal de Defensa Civil llegaron al lugar para asumir el control de la emergencia y atender a las víctimas, que fueron trasladadas al nosocomio cercano.

Según el Cuerpo de Bomberos, el accidente se registró a las 3:02 p. m. en la entrada de la galería El Puente, inmueble que antiguamente funcionaba como cine y que fue adaptado para actividades comerciales. El falso techo, elaborado con materiales precarios habría caído por el peso acumulado y la humedad.

CLAUSURA INMEDIATA

Defensa Civil informó que el área afectada fue clausurada de inmediato debido a que no contaba con el certificado de seguridad en edificaciones. La municipalidad de Chosica dispuso el cierre del centro comercial hasta que se evalúe la magnitud de los daños y se elimine el riesgo de nuevos derrumbes en la estructura.