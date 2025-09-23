24 Horas Edición Mediodía está de aniversario: ¿Cuántos años cumple y quiénes lo condujeron?

El noticiero que informa a los peruanos cumple 26 años y reafirma su compromiso de llevar noticias veraces y análisis en vivo a millones de hogares.

Desde su estreno el 23 de septiembre de 1999, 24 Horas Edición Mediodía se ha consolidado como uno de los espacios informativos más representativos de Panamericana Televisión. A lo largo de más de dos décadas, este noticiero ha acompañado a los televidentes con la cobertura de los hechos más relevantes del país y el mundo.

Una historia de periodismo en vivo

El programa nació con la conducción de Valia Barak y, desde entonces, ha tenido en su mesa de conducción a periodistas reconocidos como:

Paola Pejovés (2001-2006)

Günter Rave (2003-2009)

Giovanna Constantini (2006-2009)

Francisco “Paco” Flores (septiembre 2013-julio 2022)

Eliana “Ely” Yutronic (julio 2022-noviembre 2023)

Paola Moreno es la conductora actual de la edición mediodía desde el 18 de diciembre de 2023.

Noticias que marcan la agenda nacional

En sus emisiones diarias, 24 Horas Edición Mediodía no solo ofrece información inmediata, sino también entrevistas, análisis y reportajes sobre política, economía, sociedad y sucesos de coyuntura. Su objetivo ha sido, desde el inicio, mantener informado al público en tiempo real y convertirse en un referente del periodismo televisivo en el Perú.

Con este aniversario, Panamericana Televisión celebra el esfuerzo de un equipo periodístico que durante años ha mantenido la confianza de los peruanos, consolidando a 24 Horas Edición Mediodía como un clásico de la televisión nacional.

¿Cómo ver Panamericana Televisión en vivo por internet?

Acceder a la señal en vivo de Panamericana es totalmente gratis y no requiere instalación de apps. Solo sigue estos pasos:

Ingresa a www.panamericana.pe

En la parte superior derecha, haz clic en el botón rojo “ TV EN VIVO ”.

Se abrirá una ventana donde podrás disfrutar de todos los programas de Panamericana online y en directo.

De esta forma podrás ver la señal completa de Panamericana en cualquier dispositivo, sin importar en qué parte del país te encuentres.