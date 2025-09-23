Padre de niña desaparecida pide más policías para encontrar a su hija

Continúa la intensa búsqueda de Madhaley Tintayo Raimundo, una niña de 11 años que desapareció el lunes 22 de septiembre en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Según las primeras investigaciones, estaría retenida por un sujeto identificado como Jonathan Moncada, de 39 años.

La última geolocalización oficial del celular de la menor indicó que se encontraría en la zona de Santa Clara, en Ate. Hasta el lugar llegaron sus familiares, acompañados de amigos y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes realizan un operativo casa por casa para dar con su paradero.

El padre de la menor pide que disponga de más efectivos policiales para reforzar la búsqueda. “Mi hija estaría acá, es donde arroja el GPS. Una señora la ha visto con ese señor. Hay personas que dicen que está por aquí”, declaró visiblemente afectado.

Actualmente, solo cuatro policías participan en el rastreo de viviendas, situación que ha generado indignación en la familia. “Pedimos a la comisaría del sector de Santa Clara que envíen más efectivos y rodeen la zona”, señalaron.

FAMILIA PIDE APOYO DE MUNICIPALIDAD Y CÁMARAS DE SEGURIDAD

El padre de la menor también solicitó al alcalde de Ate, Franco Vidal, que facilite las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales para ayudar a identificar la ruta del presunto raptor y acelerar la localización de la niña.