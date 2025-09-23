¡Atención conductores! Habilitan nuevo acceso a la nueva Vía Expresa Sur

Tras haberse inaugurado entre bombos y platillos la nueva Vía Expresa Sur, Emape anunció que se habilitará un nuevo carril en la autopista, la cual comprenderá de República de Panamá hacia la Panamericana Sur.

VECINOS INCÓMODOS CON LA VÍA

Esta nueva apertura de la vía no ha caído muy a los vecinos que residen a los alrededores, debido a que, el paso de los vehículos provoca que se genere una gran polvareda, causando que tengan problemas de salud y sus viviendas terminen contaminadas.

Con el propósito de evitar que se registre este tipo de incomodidad entre los residentes, trabajadores de la Municipalidad de Lima, por encargado de Emape llegaron hasta el lugar, para regar un poco de agua en la autopista.

Cabe precisar que, esta habilitación es la segunda en la Vía Expresa Sur, ya que, se había puesto en funcionamiento de Panamericana Sur hacía República de Panamá. Además, el limite de velocidad para los conductores no debe exceder los 50 km/h.