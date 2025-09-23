Niño de 14 años vence la leucemia y celebra junto a Paolo Guerrero en San Borja

Acompañado de Paolo Guerrero y de toda su familia, un menor de 14 años celebró el fin de su lucha contra la leucemia, un cáncer en la sangre que lo aquejaba desde los cinco años.

A temprana edad, los médicos detectaron que el menor presentaba una hemoglobina de apenas 3 g por decilitro, cuando lo normal es 10. Tras conocer el diagnóstico, fue trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde recibió tratamiento especializado y finalmente logró superar la enfermedad.

“Para quienes tienen esta enfermedad, solo me queda decirles que tengan fe y esperar, porque sí se pueden salvar”, expresó el adolescente después de tocar la campana que simboliza haber vencido la leucemia.

El apoyo de los donantes de sangre fue decisivo en su recuperación. Según los especialistas, representantes de las Fuerzas Armadas y voluntarios anónimos acuden de manera solidaria a donar sangre para salvar su vida de los pacientes.

“EL CÁNCER SÍ SE PUEDE VENCER”

Por su parte, Paolo Guerrero, emocionado junto a los familiares del menor, destacó la fortaleza del niño y el respaldo de su entorno. “El cáncer sí se puede vencer, y él es una demostración de eso”, afirmó el excapitán de la selección peruana.