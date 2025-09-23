Solo 50 % de buses de Vipusa salió a trabajar tras ataque contra chofer en Villa El Salvador

Continúan los ataques extorsivos contra el transporte público en la capital. La noche del lunes, un chofer de la empresa Virgen de la Puerta (Vipusa) fue atacado a balazos por extorsionadores en Villa El Salvador (VES).

Tras lo sucedido, solo el 50 % de la flota de unidades que cubre la ruta Ancón–Villa El Salvador salió a trabajar. Los conductores de esta compañía, que a diario trasladan a miles de pasajeros, se encuentran atemorizados por este nuevo ataque.

“No hemos salido a trabajar por miedo, tras el ataque a nuestro compañero. Él recién había ingresado a laborar, pero ahora atacan a cualquiera”, relató un chofer de la empresa.

Asimismo, indicó que los anteriores atentados obligaron a la compañía a ceder ante los extorsionadores y pagar cupos. Los trabajadores exigen que la Policía Nacional tome acciones urgentes para frenar la criminalidad, pues denuncian que hasta ahora no hay resultados efectivos.

CUARTO ATENTADO CONTRA LA EMPRESA

Los conductores precisaron que la gerencia de la empresa Virgen de la Puerta se encuentra reuniéndose con las autoridades para definir medidas de seguridad. Este nuevo atentado constituye el cuarto ataque contra la compañía, perpetrado por mafias que exigen pagos a cambio de permitirles trabajar.