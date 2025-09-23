Fiscalía inicia investigación contra mujer por frases racistas en bus del Metropolitano

La Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad inició una investigación preliminar contra Carmen Alejandra Argumedo Alegre por el presunto delito de discriminación.

Según la indagación del fiscal provincial Roger Yana Yanqui, la investigada, quien también es creadora de contenido en redes sociales, dijo varias frases racistas contra los pasajeros de un bus del Metropolitano.

Diligencias y recolección de datos

La fiscalía dispuso solicitar a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) un informe detallado sobre lo ocurrido y las acciones tomadas. También ordenó realizar una inspección técnico-policial a la unidad vehicular para obtener los registros de videovigilancia, así como la toma de declaración de la implicada y los usuarios agraviados.

Además, se procederá a la recolección de los antecedentes penales y policiales de Argumedo. La Unidad Médico Legal de Lima se encargará de efectuar una evaluación psicológica a la investigada, junto con otras diligencias urgentes necesarias para esclarecer los hechos.

Pedidos del Mincul y Defensoría

La investigación se produce después de que el Ministerio de Cultura presentara una denuncia formal ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo también solicitara a la Fiscalía que iniciara acciones.