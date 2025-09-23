Comas: anuncian reinicio de obras en Av. Los Pinos tras más de un mes de paralización

La obra quedó paralizada tras un ataque armado contra una ingeniera de la construcción, vinculado al cobro de cupos por parte de extorsionadores.

Hace más de un mes, las pistas y veredas de la avenida Los Pinos, en Comas, fueron destruidas con la promesa de una nueva infraestructura vial. Sin embargo, la obra quedó paralizada tras un ataque armado contra una ingeniera de la construcción, vinculado al cobro de cupos por parte de extorsionadores.

El proyecto, que inició el pasado 1 de agosto con la colocación de la primera piedra por parte del alcalde Ulises Villegas, se detuvo solo 15 días después del atentado, dejando a los vecinos en medio de calles polvorientas, forados y montículos de asfalto.

Adultos mayores y escolares son los más perjudicados: se dificulta salir de casa, caminar con mochilas escolares y trasladarse en vehículos particulares. Los negocios locales también reportan pérdidas debido a la falta de accesibilidad y la caída de clientes.

MUNICIPIO SE PRONUNCIA

Desde la Municipalidad de Comas informaron que los trabajos se reiniciarían este jueves a las 9 de la mañana. Horas más tarde, vecinos reportaron la llegada de maquinaria pesada y obreros para retomar las labores de reconstrucción.