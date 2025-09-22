Villa El Salvador: atacan a balazos a chofer de bus de la empresa Vipusa

Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Villa El Salvador. La noche de este lunes, el chofer de un bus de la empresa de transportes Virgen de la Puerta S.A. (Vipusa) resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por delincuentes.

De acuerdo con testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra el conductor hasta en cuatro oportunidades, para luego huir con rumbo desconocido.

La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital de la zona, donde permanece bajo atención médica. En tanto, el cobrador del bus recibió resguardo policial para proteger su integridad y proporcionar información que ayude a esclarecer los motivos del atentado.

Noticia en desarrollo...