Dina Boluarte: “Al presidente Trump no le ha gustado mucho que inauguremos el puerto de Chancay”

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, inició su agenda en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En una reunión con empresarios iberoamericanos, la mandataria sorprendió al anunciar su interés en reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para conversar sobre el rol estratégico de América Latina.

Boluarte aseguró que el mandatario estadounidense no habría visto con buenos ojos la inauguración del puerto de Chancay, proyecto de gran importancia comercial para el país. “Sé que a muchos, y sobre todo al presidente Trump, no le ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay. Me gustaría reunirme con él y decirle que mire hacia América Latina, somos un solo continente que debe ser el más fuerte y tenemos las garantías para ello”, expresó.

Asimismo, la jefa de Estado destacó el potencial de la región en materia de recursos y alimentación mundial, pero remarcó que Estados Unidos debería liderar este proceso de integración. “En Latinoamérica está la gran extensión para alimentar al mundo, pero quien tiene que liderar es Estados Unidos porque es el país de primer mundo y como Perú queremos apostar por esa fuerza americana”, señaló.

INVERSIONES INTERNACIONALES

El discurso de Boluarte se dio en medio de una coyuntura marcada por la expectativa de los inversionistas sobre el puerto de Chancay y su impacto en el comercio internacional. La mandataria aprovechó su intervención para subrayar que el Perú busca estrechar lazos con las principales economías y convertirse en un eje estratégico en la región.