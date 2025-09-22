Municipalidad de Barranco reconoce errores en intervención a sesión fotográfica de quinceañera

Lo que comenzó como una sesión fotográfica para una quinceañera en el Puente de los Suspiros, en Barranco, terminó en un incidente cuando personal de fiscalización municipal interrumpió el registro visual de la menor y su familia, alegando incumplimiento de normativa.

Los padres y la quinceañera, vestidos para la ocasión, expresaron su molestia ante el accionar de los trabajadores ediles, mientras estos explicaban que toda sesión fotográfica o filmación con fines comerciales requiere autorización previa de la Municipalidad. La medida se ampara en la resolución de alcaldía de abril de 2023, que establece multas de hasta 2.600 soles para quienes incumplan la normativa.

Según Yvonne Roballo, gerente de Desarrollo Económico de Barranco, la disposición no prohíbe fotos de ciudadanos, turistas o colegios, sino que regula la actividad comercial, como sesiones de bodas o eventos sociales, especialmente aquellas que involucren más de 20 personas o cierre de espacios públicos. Los permisos implican enviar una solicitud dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas y el pago por derecho de uso del espacio, que puede alcanzar los 1.500 soles.

ERRORES EN ACTUACIÓN DEL PERSONAL

Respecto al incidente, la Municipalidad reconoció errores en la actuación de su personal. Roballo señaló: “Esto no da buena imagen a la Municipalidad de Barranco. Lamentamos que haya habido una mala orientación por parte de este personal que no supo guiar ni comunicar correctamente”. La entidad indicó que se encuentra capacitando al personal edil para evitar situaciones similares.